Hockey-Rivalität mit den Niederlanden „Es wurden stets körperliche wie verbale Nettigkeiten ausgetauscht“

Ich bin dreimal Europameister geworden, zwei der Turniere haben wir im Finale im Siebenmeterschießen gegen die Niederlande gewonnen. Ich kann mich noch gut an das Finale 1995 in Dublin erinnern: Nach den ersten fünf Siebenmetern stand es unentschieden, es ging in die dritte Verlängerung als Shootout: Einer gegen einen – wenn die eine Mannschaft trifft und die andere verschießt, ist die Partie entschieden. Ich durfte – oder musste – damals im Siebenmeterschießen zweimal antreten, das war schon nervenaufreibend. Auf dem Platz war es ein Fight bis an die Grenze (oder sogar drüber), da hat es der eine dem anderen überhaupt nicht gegönnt.