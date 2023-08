Stimmungshochburg Hockeypark Ungewohnte Kulisse beflügelt die deutschen Teams

Aber auch abseits des Platzes genießen die deutschen Nationalspielerinnen aktuell die hohe Aufmerksamkeit. An ihrem freien Tag am Montag lief das Team durchs Fan-Dorf, stand für Fotowünsche bereit, gab eine ausgiebige Autogrammstunde und stellte sich einer Fragerunde, in der sich explizit Kinder und Jugendliche an die Nationalspielerinnen wenden durften. „Warum seid ihr ein so gutes Team? Seid ihr auch noch Freundinnen, wenn ihr in der Bundesliga gegeneinander spielt?“ Nahbare Hockey-Stars. Glückliche Fans. „Es ist unglaublich, wie diese Stimmung auf dem Platz ankommt“, sagte Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg. „Die zwölfte Frau und der zwölfte Mann sind da – das spüren wir.“