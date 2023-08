Titeltraum bei Hockey-EM geplatzt Deutsche Herren verlieren Halbfinale im Shootout gegen England

Zuvor lösten die Niederländer bereits das Finalticket bei den Männern. Im ersten Halbfinale gewann der Titelverteidiger in einem umkämpften Duell gegen Olympiasieger Belgien mit 3:2. Felix Denayer hatte die Belgier bereits in der 2. Minute in Führung gebracht, der 1:1-Ausgleich für die Niederlande fiel in der zweiten Halbzeit nach einem Abwehrfehler der Belgier durch Jonas De Geus (34.). Kurz darauf brachte Thierry Brinkman die Niederländer sogar in Führung (38.), die Nicolas De Kerpel aber schnell ausglich (40.). Der Siegtreffer gelang Duco Telgenkamp in der 57. Minute.