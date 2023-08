Um die Ecke gedacht Wieso Deutschland bei Strafecken auf Varianten setzt

Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg hat in der Gruppenphase gezeigt, dass sie diese Situationen durchaus für sich zu nutzen wissen. Sechs der 14 Treffer haben die Damen nach kurzen Ecken erzielt – in allen drei Partien der Vorrunde fiel so der wichtige 1:0-Führungstreffer. Von besonderer Relevanz war dabei das erste Tor gegen die Engländerinnen nach einer torlosen ersten Halbzeit. Kapitänin Nike Lorenz schloss nicht selbst ab, sondern bediente die am rechten Pfosten eingelaufene Lena Micheel, die den Ball über die Linie drückte – eine Stechervariante, die im Matchplan gegen England nicht einmal vorgesehen war. „Ich habe in dem Moment spontan entschieden, dass ich die Ecke so hereinbringe. Eigentlich war etwas anders angesagt. Es hat dann zum Glück sehr gut funktioniert“, gab Lorenz im Nachgang zu.