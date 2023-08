Hockey-EM in Mönchengladbach Deutschland scheidet im Halbfinale gegen Belgien aus

Mönchengladbach · Auf dem Weg ins Finale der Hockey-EM in Mönchengladbach sind die deutschen Damen an Belgien gescheitert. Bereits in der zweiten Minuten geriet das Team von Coach Valentin Altenburg mit 0:1 in Rückstand. Der blieb trotz Chancenplus bis zum Ende bestehen.

24.08.2023, 21:19 Uhr

Nike Lorenz (r.) im Halbfinale der Heim-EM gegen Belgien. Foto: dpa/Federico Gambarini