Ungefährdeter Sieg über Irland Deutschland reitet auf der Euphoriewelle ins Halbfinale

In der Folge nahm Deutschland merklich das Tempo aus dem Spiel heraus, nahm sich beim eigenen Aufbauspiel viel Zeit und ließ Irland kaum an den Ball kommen. Kräfte schonen war zu diesem Zeitpunkt im dritten Viertel bereits angesagt mit Blick auf das Halbfinale. Das steigt am Donnerstag um 20 Uhr gegen Belgien. Die Belgierinnen hatten sich in der Gruppe A hinter Topfavorit Niederlande als Gruppenzweiter durchgesetzt.