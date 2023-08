Sieg bei der Hockey-EM Deutsche Herren kämpfen sich gegen Frankreich ins Halbfinale

Denn gerade im ersten Durchgang spielten Franzosen auf Augenhöhe mit und erhielten in der siebten Minute die erste Strafecke des Spiels, die Jean-Paul Danneberg im deutschen Tor jedoch abwehrte. Gefährliche Szenen im Schusskreis blieben in den ersten Minuten jedoch auf beiden Seiten aus – eine Strafecke für Deutschland kassiert in der zehnten Minute der Videoschiedsrichter ein. Mit einem giftigen, gut geordneten Auftritt boten die Franzosen der deutschen Mannschaft kaum etwas an. Die dann erste Strafecke für Deutschland durch Tom Grambusch wehrte die französische Abwehr souverän ab (11. Minute). Eine weitere kurze Ecke von Gonzalo Peillat lenkte der französische Torwart ab.