Deutsche Herren bei Hockey-EM Trotz Niederlande-Gala noch Luft nach oben

Im kommenden Jahr stehen allerdings die Olympischen Spiele in Paris an, für die Politik immer ein Anlass, im Vorfeld das Portmonee für den Sport zu öffnen. Davon hat – zum Teil – auch der französische Hockeyverband profitiert. Im März dieses Jahres bezog die Nationalmannschaft einen neuen Leistungsstützpunkt in Lille, an dem die Nationalmannschaft nun dreimal wöchentlich trainiert. Zuvor gab es nur ein wöchentliches Training, zumeist in Brüssel, da ein Großteil der Nationalspieler in der belgischen Liga spielt. Trotzdem sieht Nationaltrainer Frederic Soyez sein Team kurzfristig nicht auf Augenhöhe mit den Topnationen: „Wir haben durch Olympia etwas Hilfe bekommen, aber nicht genug, um bei den Olympischen Spielen um eine Medaille zu kämpfen. Dafür haben wir nicht das Budget.“