Verdienter 3:0-Sieg gegen England EM-Bronze – Deutsche Damen feiern versöhnlichen Abschluss

Im Anschluss kamen die Damen, angefeuert durch die lautstarken Fans auf den Rängen, besser ins Spiel, entwickelten den Offensivdrang, der in der Gruppenphase bereits zu dem deutlichen 5:0-Sieg über England geführt hatte, und holten so in der zwölften Minute die erste Strafecke heraus. Lisa Nolte hatte zuvor Charlotte Stapenhorst in Szene gesetzt, die mit einer Finte in den Schusskreis eindrang und dabei einen englischen Fuß erwischte. England nutzte noch den Videobeweis, wollte den Ball am Fuß von Stapenhorst gesehen haben – doch das Schiedsrichtergespann bleib bei seiner Entscheidung, sodass die Engländer, wie schon beim Halbfinale der Männer am Vortag, früh die Chance auf eine weitere Challenge verwirkten.