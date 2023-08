Klassiker bei Hockey-EM Deutschland feiert deutlichen Sieg gegen die Niederlande

Die Aufarbeitung des Wales-Spiels scheint ihre Wirkung erzielt zu haben. Deutschland agierte vom Anpfiff an zielstrebig und temporeich in Richtung des niederländischen Tores – und belohnte sich in der ersten Minute bereits mit dem Führungstreffer durch Justus Weigand, der bei einer Hereingabe von Niklas Wellen den Ball ins Tor lenkte. In der fünften Minute sprangen die 9.500 Zuschauer im ausverkauften Hockeypark dann erneut auf, Niklas Wellen erhöhte bereits auf 2:0. Der Videoschiedsrichter überprüfte die Szene zwar, der Treffer hatte aber Bestand. Erst in der neunten Minute kamen die Niederländer erstmals zu einem Abschluss, den Jean-Paul Danneberg aber sicher abwehrte. Der Torhüter zeichnete sich kurz darauf erneut aus, als er einen Schuss nach Strafecke entschärfte.