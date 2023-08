Standing Ovations für Deutschland So stimmungsvoll war der Auftakt der Hockey-EM

Während der EM-Auftakt der Damen am Freitagabend also gelungen ist, greifen die Herren am Samstag erstmals in Geschehen ein. Um 18 Uhr trifft das Team von Bundestrainer André Henning auf Wales – und hat damit wie bei den Damen am Tag zuvor einen zumindest auf dem Papier dankbaren Auftaktgegner vor der Brust. Die Waliser, die bei WM und EM als eigenständige Nationalmannschaft antreten, in der Pro League und Olympia aber zu Großbritannien gehören, haben sich zwar nach 2019 und 2012 für ihre dritten EM in Folge qualifiziert und zudem Anfang des Jahres in Indien ihre erste WM überhaupt gespielt, neben den weiteren Gegner Niederlande und Frankreich sind sie aber dennoch klarer Außenseiter in der Gruppe B. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, weiterhin mit der europäischen Elite zu konkurrieren. So eine EM ist immer etwas Besonderes und unsere Mannschaft verfügt über genug Erfahrung, um hier einen guten Eindruck zu hinterlassen“, sagt der walisische Cheftrainer Danny Newcombe im Vorfeld des Turniers.