Hockey-EM in Mönchengladbach Deutsche Herren verpatzen Auftakt gegen Außenseiter Wales

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst das Bild. Die erste Chance markierte Niklas Wellen mit einem sehenswerten Drehschuss kurz nach Wiederanpfiff. Kurz darauf erzielte Lukas Windfeder nach einer Strafecke in der 35. Minute per Schlenzer rechts oben ins Netz das 2:0 – in seinem 150. Länderspiel. Eine weitere Chance verbuchte Thies Prinz. Doch ab Mitte des dritten Viertels kam Wales wieder stärker auf: Ein Schuss von Benjamin Francis ins lange Eck ging knapp neben das Tor, in der 42. Minute gelang Wales durch Jack Pritchard dann der 1:2-Anschluss. Vor Ende des Viertels brachte Lokalmatador Tom Grambusch nach einer Strafecke die deutsche Mannschaft allerdings wieder mit 3:1 in Führung.