Hockey-Damen in EM-Trauer „Spiel um Platz drei kann kein Trost für dieses Halbfinale sein“

An einem Erklärungsversuch, wieso es in ihrer Heimatstadt eben nicht mit dem Sprung ins Endspiel am Samstag geklappt hat, probierte sich auch Julia Sonntag. „Ich finde, wir sind sehr dominant aufgetreten, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Belgien stand hinten drin und hat auf Konter gelauert. Wir waren lange sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel noch gewinnen können – am Ende hat es nicht sollen sein“, sagte die Gladbacherin, die auch lange nach Abpfiff noch mit den Tränen rang. Ähnlich sah es nach der Partie in der Krefelderin Selin Oruz aus. „Ich kann es noch nicht realisieren. Ich spiele schon so lange Hockey, aber ich habe noch nie ein Spiel derart verloren. Dafür habe ich keine Erklärung.“