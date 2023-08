Überzeugender Sieg über England Deutschland stößt Tür zum Halbfinale der EM weit auf

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Deutschland das klar dominierende Team. Stapenhorst (33.) und Micheel (36.) scheiterten noch an Heesh – und auch die sechste Strafecke verstrich aufgrund eines Abstimmungsfehlers ohne Erfolg. Für das erlösende und längst überfällige Führungstor griff Deutschland dann bei der bereits siebten Strafecke in die Trickkiste. Nike Lorenz bediente die an den rechten Pfosten eingelaufene Lena Micheel, die den Schläger in den Ball hielt und so die Kugel zum 1:0 über die Linie drückte (37.).