Entscheidung für den Hockeypark Mönchengladbach erhält Zuschlag für Hockey-EM 2025

Was bis zuletzt allerdings fehlte, waren die letzten Mittel zur Finanzierung der zehntägigen Großveranstaltung. Zwar hat der DHB vom Land eine Zusage zur Förderung der Europameisterschaft, allerdings fällt diese nun geringer als für das Turnier 2023 aus. Denn im Juli 2025 finden in Nordrhein-Westfalen die Weltspiele der Studentinnen und Studenten statt. In Düsseldorf, Essen, Bochum, Duisburg und Mülheim an der Ruhr messen sich die bis zu 10.000 Athletinnen und Athleten aus über 170 Nationen in 18 verschiedenen Sportarten. Das verschlingt laut Schultze bereits viele Fördermittel.