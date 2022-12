Spielplan, Tickets, Volunteers Das müssen Sie zur Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach wissen

Gibt es spezielle Angebote und Aktionen? Neben den ermäßigten Tickets (Schüler, Studenten, Senioren etc.) für die Preiskategorien eins bis drei gibt es auch Gruppenrabatte. Zudem wird es während der EM mehrere „Motto-Tage“ geben. Am Montag, 21. August, haben Schulklassen freien Eintritt, am Dienstag, 22. August, dürfen alle Ehrenamtler nach vorheriger Anmeldung kostenlos zu den Spielen. Am Mittwoch, 23. August, erhalten Menschen mit Behinderung freien Eintritt. An diesem Tag findet auch das Special-Hockey EM-Finale statt.