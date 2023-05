Vorzeitiger Aufstieg in Hamburg Der Gladbacher HTC kehrt in die Hockey-Bundesliga zurück

Nach neun Jahren kehren die Mönchengladbacher auf dem Feld also in die 1. Bundesliga zurück. Zuletzt spielten die Herren, die 2002 Deutscher Meister wurden, in der Saison 2013/14 im Oberhaus. In der Halle spielten sie bis 2020 noch erstklassig und haben zuletzt zweimal knapp den Aufstieg verpasst. „Wir sind mega glücklich, dass es in Hamburg geklappt hat mit dem Aufstieg. Nachdem es Samstag noch nicht sein sollte, haben wir uns am Sonntag eingeschworen, dass wir es da klarmachen wollen“, sagt Aufstiegscoach Jan Klatt, der das Amt nun im Sommer bekanntermaßen an André Schiefer weitergeben wird. „Ich freue mich für die Jungs, dass sie im nächsten Jahr 1. Bundesliga spielen können – das haben sie sich verdient“, so der GHTC-Trainer weiter.