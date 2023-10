GHTC-Hockeydamen Welcher Faktor für die trübe erste Saisonphase entscheidend ist

An den guten Saisonauftakt konnte die Mannschaft im Anschluss jedoch nicht anknüpfen. Das lag unter anderem auch an zahlreichen Ausfällen beim GHTC. Am 2. Spieltag gegen den Club Raffelberg fand die Mannschaft nur schwer ins Spiel und lag mit 1:3 zurück, trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd stand am Ende eine 3:5-Niederlage.