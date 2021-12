Verletzungssorgen und Trainerproblem beim Hockey-Regionalligisten : GHTC-Damen kämpfen sich durch holprige Hallensaison

Hockey Ohne Trainer und mit großen Verletzungssorgen probieren die Hockeydamen des Gladbacher HTC in der 2. Regionalliga mitzuhalten. Noch hat das Team keine Punkte sammeln können, es gibt aber auch gute Nachrichten.

Für die Hockeydamen des Gladbacher HTC war der Start in die aktuelle Hallensaison alles andere als einfach. Nach dem Ende der Feldsaison verkündete Trainer Maximilian Hönnekes seinen Abschied, sodass die Vorbereitung vor allem von Spielführerin Anna Lauten geleitet wurde. Trotz der kurzen Zeit gelang es ihr, das Team, welches in dieser Konstellation mit vielen jungen Spielerinnen noch nie in der Halle zusammengespielt hatte, gut einzustellen. Mit der Rückkehr der Routiniers Melissa Löh und Katja Plauk gewannen die GHTC-Damen, die in der letzten Spielzeit aus der Regionalliga abgestiegen waren und nun in der 2. Regionalliga West antreten, zudem noch einiges an Erfahrung hinzu.