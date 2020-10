Hockey : Das lange Warten auf ein Erfolgserlebnis

Hockey Die Damen des Gladbacher HTC sind seit über einem Jahr in der Regionalliga ohne Punktgewinn. Zur Hallensaison wird der bisherige Co-Trainer übernehmen.

„Wir haben die letzten sieben Spiele mit einem Durchschnittsalter von 20,7 Jahren bestritten. Das zeigt, dass wir bei der Integration der jüngeren Mädels auf einem guten Weg sind, aber eben auch, dass uns noch viel Routine fehlt“, sagt Helbig, der sich vor allem über die Entwicklung seiner ganz jungen Spielerinnen freute. „Finja Starck, Hanna Peltzer und Katharina Wenserski haben sich in ihrem ersten Erwachsenenjahr mit ihren 16 und 17 Jahren sehr gut in die Mannschaft eingefügt.“

In der Hallensaison wird Gladbach in der Zweiten Regionalliga an den Start gehen. Helbig wird dann nicht mehr an der Seitenline Platz nehmen. Wie schon länger geplant, wird er sich noch intensiver auf seine Aufgabe als Sportdirektor an den Holter Sportstätten konzentrieren. Neuer Damentrainer wird der bisherige Co-Trainer Maximilian Hönnekes (31 Jahre), der mit Helbig schon etliche Jugendmannschaften des GHTC betreute.