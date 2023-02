Vorgezogenes Finale der Regionalliga Damen des GHTC spielen gegen SW Köln um den Aufstieg

Die Damen des Gladbacher HTC können am Sonntag (12 Uhr) in der Regionalliga West den Aufstieg feiern und haben diesen im Duell gegen Schwarz-Weiß Köln – so wie die GHTC-Herren – selbst in der Hand. Mit einem Heimsieg gegen den direkten Verfolger kann das Team von Coach Belal Enaba vorzeitig das Ticket in die 2. Bundesliga lösen. Zwar stehen die Gladbacherinnen in der Tabelle nur auf Rang zwei, doch Spitzenreiter Düsseldorfer HC II darf nicht aufsteigen, da die erste Mannschaft in der 1. Bundesliga spielt.