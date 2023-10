Zum Abschluss der Hinrunde Wo es bislang beim Gladbacher HTC in der Bundesliga hakt

Wo die Schwachstellen im Spiel der Gladbacher liegen, kann Schiefer derweil genau benennen. 5,4 Strafecken bekommt der GHTC laut ihm derzeit durchschnittlich pro Spiel. Deutlich zu viele. Von den insgesamt 49 Strafecken führten zudem 15 direkt zu Gegentoren. „Die Quote sollten wir verbessern. In der Verteidigung sind wir noch zu sorglos und nachlässig. In der Bundesliga ist es so: Sobald der Gegner in den Schusskreis kommt, sucht er nach einem freien Mitspieler oder nach einem Fuß eines Verteidigers. Da sind wir zu naiv“, sagt Schiefer. Denn jeder Fußkontakt bedeutet sogleich eine Strafecke. Das könne man allerdings nur bedingt trainieren, sagt Schiefer. Da geht es um Cleverness und Erfahrung. Etwas, dass der jungen Gladbacher Mannschaft selbstredend zum Teil fehlt. „Das zahlen wir Lehrgeld. In jedem Spiel sammeln wir Erfahrung, um besser zu werden“, so der Trainer.