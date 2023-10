GHTC empfängt Rot-Weiss Köln Der Meister kommt – mit Gladbacher Prägung

Primär um Schulterklopfer geht es nun auch in der kommenden Partie am Wochenende: Der Deutsche Meister der vergangenen drei Spielzeiten ist am Samstag (13 Uhr) beim GHTC zu Gast, Rot-Weiss Köln. Ein Punkt oder gar ein Sieg scheint da kaum in Reichweite. „Harvestehuder THC, Mannheimer HC und Köln, diese Vereine sind noch einmal eine andere Liga, eine andere Qualität. In der Kölner Mannschaft gibt es nur wenige, die nicht Nationalspieler sind. Es ist ein Topkader“, sagt GHTC-Trainer André Schiefer zum Gegner. Sechs Spieler gehörten alleine zum deutschen Kader für die EM zuletzt in Mönchengladbach. Schiefer fügt zum Kräfteverhältnis an: „Sollten wir gewinnen, wird die ganze Bundesliga fragen: Wie geht das denn? Man weiß aber nie, wie so ein Spiel läuft. Die Gegner wissen inzwischen auch, dass der GHTC nicht einfach wegzuschießen ist.“