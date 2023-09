Doppelspieltag in der Hockey-Bundesliga Die Hamburger Teams sind zu Gast in Mönchengladbach

Hockey · Am Wochenende bestreitet der Gladbacher HTC in der 1. Hockey-Bundesliga seinen Heim-Doppelspieltag. Gegen den Harvestehuder THC und den Club an der Alster sollen Punkte her. Was die bisherigen Torschützen des GHTC über die Philosophie des Vereins sagen.

29.09.2023, 12:39 Uhr

Als Aufsteiger schlägt sich der GHTC in der Hockey-Bundesliga gut, am Wochenende gastieren die Hamburger Teams in Mönchengladbach. Foto: Susanne Breithaupt

Von Nomita Selder