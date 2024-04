Gastspiel für den GHTC Was Trainer Schiefer Mut für die Partie bei UHC Hamburg macht

Für die Hockey-Herren des Gladbacher HTC geht es zum zweiten Mal in Folge nach Hamburg, der Gegner an diesem Wochenende ist der UHC Hamburg. Keine leichte Aufgabe, belegen die Hamburger in der Gruppe der Gladbacher doch mit 18 Punkten aktuell Rang zwei. Das Hinspiel endete beim GHTC mit 1:5. Und auch der Start in die Rückserie verlief für Gladbach vergangene Woche mit dem 1:6 gegen den Club an der Alster wenig erbaulich – zumindest ergebnismäßig. Lediglich die Leistung in der ersten Halbzeit, als man die Partie beim Stand von 1:1 ausgeglichen gestaltete, ließ Trainer André Schiefer aber auch positive Erkenntnisse ableiten.