Zwei Pleiten für den GHTC Viel Anerkennung, aber keine Punkte am Doppelspieltag

Im zweiten Spiel gegen den Club an der Alster machten am Sonntag vor allem die Strafecken den Unterschied. Nach drei Minuten brachte Gladbachs Kapitän Felix Krause einen Freischlag zentral vors Tor und Tobias Braun lauerte am langen Pfosten, wo er nur noch den Schläger zum 1:0 reinhalten musste. Eine knappe Viertelstunde später hatte Niklas Braun per Siebenmeter die Riesenchance diese Führung auszubauen, scheiterte aber mit einem zu unplatziertem Schuss an Torhüter Thomas Alexander.