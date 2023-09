Vierte Pleite in der Hockey-Bundesliga Gladbacher HTC hat beim Deutschen Vizemeister keine Chance

In den Reihen der Mannheimer standen mit Eckenspezialist Gonzalo Peillat, Justus Weigand, der genau wie Peillat ein Tor bei der Hockey-EM in Mönchengladbach erzielte, und Teo Hinrichs, der zum besten Spieler der Europameisterschaft gewählt wurde, gleich drei Spieler der deutschen Nationalmannschaft im Kader. Gladbach startete gut in die Partie und erarbeitete sich gegen individuell starke Gastgeber mehr Spielanteile.