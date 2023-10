Deutliche Niederlage Gladbacher HTC chancenlos gegen Meister RW Köln

Von Beginn an sahen die zahlreichen Zuschauenden auf der Anlage des GHTC dominant auftretende Kölner, die sowohl durch gute Kombinationen als auch ihre individuelle Klasse die GHTC-Herren oft stehen ließen. Nach rund zehn Minuten fand ein Kölner Anspiel Johannes Große, der im Rücken der Abwehr frei zum Schuss kam und im Nachschuss zum 1:0 traf. Gladbach fand nach und nach eine Grundordnung in der Defensive, hatte aber weiterhin große Mühe. Schließlich landete der Ball nach einer verunglückten Kölner Strafeckenvariante bei Maximilian Siegburg, der per argentinischer Rückhand für das 2:0 der Kölner sorgte.