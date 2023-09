Erster Punkt in der Hockey-Bundesliga Gladbacher HTC belohnt sich auf der Auswärtsreise zu wenig

Hockey-Bundesliga · In den Auswärtsspielen gegen Frankfurt und Berlin zeigt der Gladbacher HTC in der Hockey-Bundesliga sehr gute Leistungen. Nach dem 2:2-Remis und der Niederlage im Shootout gegen Mitaufsteiger Frankfurt und der knappen 1:2-Pleite in der Hauptstadt steht am Ende aber nur ein Zähler zu Buche.

17.09.2023, 19:21 Uhr

Von Nomita Selder