Doppelspieltag für den GHTC Köln aus den Köpfen, Punkte im Blick

Der UHC kann bisher auf einen durchwachsenen Saisonstart mit nur zwei Siegen in den Lokalderbys gegen Harvestehude und den Club an der Alster zurückblicken. Das Team von Coach Benedikt Schmidt-Busse belegt in der Gruppe Platz vier, Philip Schmid ist mit fünf Treffern gefährlichster Torjäger des Teams. Bis zu seinem Rücktritt 2018 war Doppelolympiasieger Moritz Fürste lange die Führungskraft in der Mannschaft. Inzwischen zählen Nationalspieler und Weltmeister Hannes Müller, der langjährige U21-Kapitän Benedikt Schwarzhaupt sowie Niklas Thiel und der langjähriger Düsseldorfer Lasse Hartkopf zu den entscheidenden Akteuren im Kader.