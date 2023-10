Gegentor in letzter Minute GHTC verpasst positive Wende gegen den TSV Mannheim

„Am Samstag verhalten wir uns in den Schlussminuten natürlich nicht clever und bringen uns so um den Punkt. Am Sonntag zeigen wir gegen einen Topgegner eine gute spielerische Leistung, die einen auch optimistisch für die Rückrunde stimmt. In der Defensive fehlten uns verletzte Spieler, dies macht sich natürlich bemerkbar. Das Toreschießen bleibt das große Manko bei uns,“ sagte André Schiefer zu den Auftritten am Wochenende.