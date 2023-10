Spielwochenende Hockey-Bundesliga Gladbacher unterliegen zwei Mal klar

Beim Crefelder HTC wurde von Beginn an das Kräfteverhältnis klar: Die Hausherren begannen druckvoll und bereits nach drei Minuten traf Niklas Wellen per argentinischer Rückhand zum 1:0. Ob die Niederlage gegen RW Köln noch in den Köpfen der Gäste nachhallte, ist unklar, sie wirkten in vielen Situationen noch nicht wach genug und deutlich zu zaghaft in den Zweikämpfen. Erst gegen Ende des Viertels erarbeiteten sie sich erste nennenswerte Offensivaktionen, blieben aber noch ohne Abschluss. Auf der Gegenseite nutzte Niklas Wellen einen Fehler im Aufbau des GHTC und vollendete kompromisslos zum verdienten 2:0, mit dem es in die erste Pause ging.