Doppelspieltag in der Bundesliga Der GHTC steht vor richtungsweisenden Auswärtsreisen

Nach dem guten aber punktlosen Auftritt gegen Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim wollen die Gladbacher Hockeyherren bei den anstehenden Auswärtsspielen in Frankfurt und beim Berliner HC die ersten Saisonpunke holen. Anpfiff der Partie beim SC Frankfurt ist am Samstag um 12 Uhr, tags darauf findet das Duell beim Berliner HC um 14 Uhr statt. Vor allem gegen Mitaufsteiger Frankfurt möchte man an die Leistung des Auftaktspiels anknüpfen: Defensive weiter kompakt stehen, in der Offensive derweil mehr Torgefahr ausstrahlen.