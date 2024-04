Doppelspieltag in der Bundesliga Beim Gladbacher HTC macht die Offensive Mut

Zuletzt erlebte der GHTC trotz der deutlichen Niederlagen beim Club an der Alster (1:6) und dem UHC Hamburg (2:8) spielerisch auch positive Entwicklungen, steht aber bereits als Tabellenschlusslicht fest. So unterschiedlich die Gegner nun an diesem Wochenende sind, so verschieden liefen auch die Hinspiele. Gegen den Crefelder HTC, bei dem Gladbachs Coach André Schiefer über mehrere Jahre hinweg die Damen in der 1. und 2. Bundesliga trainierte, musste Gladbach sich klar mit 0:4 geschlagen geben. Die sehr effektiv und konsequent agierenden Krefelder führten dabei bereits zur Halbzeit mit 4:0 und Gladbach konnte trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte keinen Treffer mehr erzielen. Das Team von Coach Ronan Gormley liegt als Tabellendritter klar auf Play-off Kurs.