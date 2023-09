Auf der neuen Plattform Dyn Wieso der Gladbacher HTC seine Spiele selber überträgt

Vor dem Start der Hockey-Bundesliga war das Improvisationstalent von Nils Helbig gefordert. Das lag weniger an den sportlichen Herausforderungen, die auf den Hockey-Trainer des Gladbacher HTC nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga zukommen werden, sondern eher daran, wo die Bundesliga-Spiele des GHTC in Zukunft zu sehen sein werden.