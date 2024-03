Welthockey-Schiedsrichter Ben Göntgen Stoff für Hollywood

Zunächst war es nur das Blut, dann der Schockzustand, in dem sich Göntgen noch am Spielfeldrand eigenständig von allen technischen Hilfsmitteln befreite und dem Ersatzschiedsrichter alles Gute wünschte. „Erst als das erledigt war, kam der Schmerz“, so Göntgen. Am nächsten Tag wurde er direkt operiert. Die Ärzte in Indien stellten einen Jochbeinbruch fest, den sie mit einer Platte fixierten. Acht Tage musste er im indischen Krankenhaus bleiben. Alles schien auf richtigem Wege. Göntgen sah sich zwei Wochen später bereits wieder auf dem Platz bei der Hallenhockey-Bundesliga.