Erfolgreiche Hockey-Vergangenheit in Gladbach : Belal Enaba kehrt als Coach der Damen zum GHTC zurück

Hockey Der 49-jährige Belal Enaba war ägyptischer Hockey-Nationalspieler und hat seine erfolgreichste Zeit beim GHTC in Gladbach gefeiert. Nun kehrt er als neuer Chefcoach des Damenteams zurück an alte Wirkungsstätte.

Der frühere ägyptische Nationalspieler war bereits ab dem Jahr 2000 bei seiner ersten Station in Deutschland für mehrere Jahre als Spieler für den GHTC aktiv und feierte mit ihnen den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2002. Zwei Jahre später nahm er mit der ägyptischen Nationalmannschaft an den Olympischen Sommerspielen in Athen teil und traf dabei auch auf die Deutsche Mannschaft. 2008 wechselte er für drei Jahre zum Lokalrivalen Rheydter SV. Auch nach seiner aktiven Laufbahn blieb er als Trainer eng mit der Region verbunden. Nach dem Erwerb seiner Trainerlizenz coachte der 49-Jährige unter anderem den DSD Düsseldorf, die Herren des RSV und in den vergangenen drei Jahren die Damen des ETuF Essen sowie weitere Jugendmannschaften.