Spitzenreiter der 2. Hockey-Bundesliga Stotterstart mit Happy End für den Gladbacher HTC

Schlussendlich war es der junge Rodrigo Castro, der in der Halle bereits auftrumpfen konnte und nun auch auf dem Feld sein erstes Saisontor erzielte. Sein Treffer in der 48. Spielminute sicherte den Sieg für den GHTC. Eine Schrecksekunde gab es für die Gladbacher aber noch: In der Schlussphase verdrehte sich Doppeltorschütze Niklas Braun das Knie und musste verletzt ausgewechselt werden. Inwiefern es sich um eine gravierendere Verletzung handelt, steht noch nicht fest. Ein Ausfall des Schlüsselspielers wäre auf jeden Fall schmerzlich für das Team von Jan Klatt.