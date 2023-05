Gladbacher nun vor wegweisendem Wochenende GHTC siegt gegen Raffelberg im Stile eines Spitzenteams

Von den direkten Verfolgern konnte lediglich Schwarz-Weiß Köln beim 3:1 gegen den Stadtrivalen Marienburger SC gewinnen, sodass die Kölner mit fünf Zählern Rückstand der ärgste Konkurrent um den Aufstieg in die Bundesliga bleiben. Zwar stehen für alle Teams noch je sieben Partien an, dennoch kann das direkte Aufeinandertreffen am kommenden Wochenende schon eine Art Vorentscheidung bringen. Am Samstag tritt der Gladbacher HTC zunächst beim Braunschweiger THC an, ehe sie tags darauf um 13 Uhr bei den Schwarz-Weißen in der Domstadt zu Gast sind. Für Köln steht am Samstag zunächst das Duell in Schwarz-Weiß Neuss an.