Spitzenreiter mit Doppelsieg am Wochenende Tür zur Bundesliga steht für den Gladbacher HTC weit offen

„Wir haben die ersten vier Partien als Gesamtpaket angesehen und haben wichtige Siege gelandet. Es waren auch an diesem Wochenende keine Selbstläufer. Gegen Köln haben wir unser bislang bestes Rückrundenspiel gezeigt und haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr kontrolliert agiert. Wir haben die Partie nie aus der Hand gegeben und hätten von der Leistung her sogar noch deutlicher gewinnen können. Es war vor allem defensiv eine sehr disziplinierte und geschlossene Leistung,“ so Klatt. Er fügt an: „Jetzt steht mit dem Heimspiel gegen den DSD ein weiteres Topspiel gegen einen direkten Konkurrenten an. Bei noch fünf ausstehenden Partie kann dies bereits eine Art Vorentscheidung sein.“