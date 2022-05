Hockey-Zweitligist feiert Schützenfest über Düsseldorf : Die Tormaschine des GHTC rollt weiter

Hockey Der Gladbacher HTC überzeugt beim 5:0-Erfolg über den DSD Düsseldorf mal wieder mit seiner starken Offensive. Mit 77 Treffern hat das Team von Coach Jan Klatt sogar häufiger genetzt als Meister Krefeld. Der Trainer freut sich über die verschiedenen Torschützen.

Nach der knappen Niederlage gegen Topfavorit Krefeld haben sich die Gladbacher Hockeyherren in der 2. Bundesliga stark zurückgemeldet und den DSD Düsseldorf überzeugend mit 5:0 besiegt. Die Mannschaft von Coach Jan Klatt sichert sich somit den zweiten Tabellenrang.

Bereits nach zwei Minuten sorgte Youngster Jan Krauß mit seinem Treffer für einen perfekten Start in die Partie und stellte früh die Weichen in Richtung Sieg. Das Team präsentierte sich auch ohne Felix Krause, der nach seiner Corona-Infektion noch geschont wurde, und Elias Trueson, für den die Saison aufgrund einer Verletzung vorzeitig beendet ist, strukturiert und spielerisch auf einem guten Niveau.

Spätestens nach dem Eckentreffer von David Ascenso Franco zu Beginn des zweiten Viertels stellten sich die Gladbacher Anhänger auf den 15. Saisonsieg ein. Die Hausherren, deren Stärke vor allem bei temporeichen Angriffen zu tragen kommt, präsentierten sich auch bis zur Halbzeit als überlegenes Team. Nach Wiederanpfiff fanden sie jedoch schwerlich in die Partie zurück und gewährten dem DSD ungewohnte Freiheiten, ließen aber dennoch keinen Gegentreffer zu.

Das Trainerteam um Jan Klatt wusste die zweiminütige Unterbrechung zwischen den letzten Vierteln gezielt zu nutzen, um die Spieler noch einmal zu motivieren und fokussieren, so dass die Gladbacher wieder an ihre Leistung aus der ersten Hälfte anknüpfen konnten.

Innerhalb weniger Minuten belohnten die Hausherren ihr Powerplay gleich vierfach: Dayan Cassiem, der sich gut von der Gehirnerschütterung und den intensiven Zweikämpfen der letzten Spieler erholt hat, Daan Schenck und gleich zweimal Mustaphaa Cassiem schraubten das Ergebnis in der Schlussphase auf 5:0 in die Höhe und gaben den Fans nocheinmal ausgiebig Gelegenheit zum Feiern

„Ein super Ergebnis für uns, wir schießen erneut fünf Treffer und haben vier verschiedene Torschützen. Der DSD ist ein ambitioniertes Team, die aufgrund der Jugend nächstes Jahr sogar noch stärker zu erwarten sind. Wir sind gut gestartet und haben weitestgehend überzeugt, nur das dritte Viertel war etwas schwächer. Dafür haben wir zum Schluss noch einmal deutlich aufgedreht. Die gute Jugendarbeit des Vereins spiegelt sich heute besonders wieder, es waren gleich fünf Leute unter 18 in der Startelf. Jetzt freuen wir uns auf das freie Pfingstwochenende und sammeln Kraft für den Saisonendspurt,“ blickt Jan Klatt bereits nach vorne. Sein Team stellt mit 77 Treffern noch vor dem CHTC die beste Offensive der Liga.

Doppeltorschütze Mustaphaa Cassiem wird im Gegensatz zum Rest des Teams wohl nur wenig Erholung finden, da er mit der südafrikanischen Nationalmannschaft bei der Pro League im Einsatz sein wird. Mit je zwei Partien gegen Spanien und Belgien stehen für ihn und seine Mitspielern vom 5. Bis zum 8. Juni ganze vier Spiele auf dem Programm. Dabei wollen die Südafrikaner endlich ihren ersten Saisonsieg holen und somit dringend benötigte Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus dem Wettbewerb sammeln. Am 11. Und 12. Juni steht für ihn dann das abschließende Wocheneden mit dem GHTC an, bei dem die Gladbacher auf den Bonner THV und den Marienburger SC treffen.

Während der CHTC bereits für die Rückkehr in die 1. Bundesliga planen kann, konkurrieren am Tabellenende der Bonner THV und der THK Rissen am verbleibendem Doppelspieltag um den Klassenerhalt.