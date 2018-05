Lokalsport: HJK Helsinki hat die weiteste Anreise beim Pfingstturnier

Fussball Über 80 Teams spielen am Wochenende beim 1. FC.

An den drei Turniertagen treten über 80 Mannschaften in den Alterklassen von den Bambini bis zur U13 gegeneinander an. Gespielt durchweg wird auf der Ernst-Reuter-Sportanlage an der Luisenstraße im Gladbacher Westend.