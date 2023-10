Niederrheinischer Waldlauf-Cup Vierfachsieg für OSC Waldniel beim Herbstwaldlauf

Im Zehn-Kilometer-Lauf stürmte der M 30-Senior Imad Annaji (TG Neuss) als überlegener Sieger nach 35:02 Minuten über die Ziellinie vor dem OSC-Neuzugang und M 35-Sieger Bastian Gerhards auf Platz zwei des Gesamtklassements in 36:36 Minuten. Der Marathonläufer hat den Marathon von Athletik Waldniel am 1. November im Fokus dazu den Stadtmarathon von Valencia, der das Elite-Platinum-Label des Weltverbandes hat und sich mit seiner sehr schnellen Strecke in die Reihe der Marathons Berlin, London, Chicago, Boston, Amsterdam und New York einreiht.