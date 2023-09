Hephata Mönchengladbach Frauenfußballerinnen holen Bronze bei der Werkstätten-DM

Mit der Titelverteidigung hat es für die Frauen des Hephata Teams aus Mönchengladbach am Ende nicht gereicht: Nach dem Pokal im Vorjahr landete die Mannschaft bei der Deutschen Fußball-Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen an der Sportschule Duisburg-Wedau in diesem Jahr auf Rang drei. Trainer Tobias Jarvers ist trotzdem mit dem Resultat einverstanden – insbesondere aufgrund der Vorbereitung. „Wir haben einigermaßen gut abgeschnitten, wenn man bedenkt, dass es im Vorfeld unklar war, ob wir überhaupt genügend Spielerinnen zusammenbekommen“, so Jarvers.