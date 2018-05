Lokalsport: Heimstarker FC gegen ehrgeizige Nettetaler

Fussball Seit Dezember feierte der Landesligist acht Siege in Mönchengladbach mit insgesamt 37 Treffern.

Es steht viel auf dem Spiel. Der heimstark gewordene 1. FC Mönchengladbach hat die ehrgeizigen Nettetaler zu Gast und will seine Bilanz auf eigenem Platz möglichst mit einem weiteren Sieg, zumindest aber mit einem Unentschieden gegen den Tabellenzweiten, der in die Oberliga will, ausbauen. Die Gäste sind zum Siegen verdammt, denn der Tabellendritte Velbert wartet nur auf einen Ausrutscher Unions. Der ist durchaus möglich, denn seit dem 3. Dezember hat der FC acht Heimsiege in Folge verbucht und dabei sehr starke 37 Treffer erzielt.