Baseball : Blackcaps starten optimistisch in die Saison

Spielender Teammanager der Blackcaps: Erdin Berberoglu. Foto: Horst Höckendorf

Mönchengladbach Die Gladbacher Baseballer haben ihre Reserve in die erste Mannschaft integriert. Wie weit die Akteure sind, muss sich zeigen. Die Landesliga-Saison startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Schiefbahn Riders.

Von Horst Höckendorf

Die Mönchengladbacher Blackcaps sind das letzte Team, das in die neue Saison in der Landesliga Gruppe II startet, nachdem die ersten Spiele bereits vor drei Wochen stattfanden. Teammanager Erdin Berberoglu spricht über die Liga und die Chancen, vielleicht doch in das Aufstiegsrennen eingreifen zu können.

Eine Neuerung gibt es auf der Anlage in Mülfort, die fast einzigartig sein dürfte: Schwarze Asche anstelle roter markiert nun den Weg zwischen den einzelnen Laufmalen, genannt Bases.

Wie bereits im Vorjahr angekündigt, verzichten die Blackcaps in dieser Saison bewusst auf ein Reserveteam. Rund 30 Spieler inklusive der Spielertrainer Jan Pilger und Michael Schmitz sowie Berberoglu wollen diese Saison ganz oben mitspielen. Doch dazu bedarf es einer regeren Trainingsbeteiligung und der Minimierung von Fehlern in einem Spiel. Zu viele Partien führten deshalb in der abgelaufenen Spielzeit zu Niederlagen, obwohl die „Schwarzkappen“ öfter das bessere Team waren.

Erster Gegner sind am Sonntag (13 Uhr) die Bonn Capitals III. „Wir gehen mit einigen Ambitionen in diese Begegnung und denken, die Bonner mit einer Niederlage auf die Heimreise schicken zu können“, meint Berberoglu über den Auftaktgegner, der aber nicht zu unterschätzen sein dürfte, da er Spieler einsetzen könnte, die in den höheren Ligen aktiv sind. „Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl ganz nach amerikanischer Art gesorgt. Wir hoffen auf zahlreiche und neugierige Zuschauer, denen wir etwas bieten wollen“, sagt der Teammanager.