Thorben van Ravenswaay vom SC Union Nettetal Mit Handbike in unter sechs Stunden um den Genfer See

Nach 5:56:32 Stunden erreichte der Handbiker dann das Ziel der 176 Kilometer langen Strecke. „Ich konnte mein gestecktes Ziel erreichen“, sagt er überglücklich. „Insgesamt war es ein tolles und super organisiertes Event.“ Auch in diesem Jahr will Thorben van Ravenswaay wieder an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Erneut stehen für ihn die Chancen gut, eine Medaille zu holen. Für eine umfassende und hochmoderne Leistungsdiagnostik begibt sich van Ravenswaay nun in die Obhut des Spezialisten Ralf Lindschulten in Hannover, der unterem auch mit Borussia Mönchengladbach zusammmenarbeitet. Dieser schreibt dem Nettetaler Handbiker auch den Trainingsplan.