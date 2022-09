TV Lobberich glückt das Heimdebüt in der Handball-Oberliga : Verdienter Sieg trotz schwacher Chancenverwertung

Mattes Walter (am Ball) trug einen Treffer zum Erfolg des TV Lobberich über Handball Oppum bei. Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Der TV Lobberich feiert ein gelungenes Heimdebüt in der Oberliga und gewinnt gegen Handball Oppum verdient mit 28:25. Wie schon in der Vorwoche lässt der TVL dabei allerdings auch eine Vielzahl bester Chancen liegen und muss deshalb lange zittern.

Von Alyssa Pannwitz

Ein gelungenes Heimdebüt feierte der TV Lobberich mit einem 28:25 (13:13)-Erfolg gegen Handball Oppum. Allerdings hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit doch ein wenig Sand im Getriebe.

Über die Abwehrarbeit gibt es dabei kaum Negatives zu berichten. Der Gegner wurde frühzeitig angegangen und in Torhüter Gian-Luca Lasnig hatte man einen sehr sicheren Rückhalt. Selbst die Vorstellung in der Offensive war durchaus ansehnlich. Die Abläufe wurden gekonnt durchgespielt, es gab lediglich drei technische Fehler und beste Chancen wurden kreiert, doch wie bereits in der letzten Woche bei Mettmann-Sport lag die Trefferquote lediglich bei 50 Prozent.

Dabei wurden drei Siebenmeter verworfen, zwei Würfe auf das leere Tor, als Oppum bei numerischer Unterzahl den Torhüter zugunsten eines Feldspielers wechselte, gingen daneben und auch Einwurfmöglichkeiten freistehen vor dem gegnerischen Torhüter wurden nicht genutzt.

Nach dem Seitenwechsel kam Lobbericher dann aber richtig gut ins Spiel. Langsam erspielten sie sich einen Vorsprung, den sie auch ausbauten. So lagen sie acht Minuten vor dem Abpfiff bereits mit 26:20 in Front und sahen schon wie die sicheren Sieger aus. In den kommenden vier Minuten ging der TVL dann erneut äußerst fahrlässig mit seinen Chancen um und Oppum kam auf 24:26 heran.

„So eine Phase darf kurz vor Schluss einfach nicht geschehen“, ärgerte sich Spielertrainer Christopher Liedtke. „Vielleicht dachte die Mannschaft, das Spiel sei zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden. Wir müssen einfach lernen, die Konzentration auch bei einer vermeintlich sicheren Führung hochzuhalten.“

Ein besonderes Schmankerl geschah dann ebenfalls in der Schlussphase. Bei einem Siebenmeter für Oppum wechselte Liedtke Torhüter Patrick Dönni ein, für den die Gäste nach der letzten Saison keine Verwendung mehr hatten und er sich dann Lobberich anschloss. Zu seiner großen Freude und die seiner Mitspieler parierte er diesen Wurf und trug mit zur Niederlage seiner ehemaligen Mitspieler bei.

Auffällig war auch, dass Lobberich von fünf zugesprochenen Siebenmetern lediglich einen verwandeln konnte. „Letzte Woche haben wir schon drei verworfen und jetzt vier“ so Liedtke. „Ich weiß jetzt schon, was nächste Woche ein Bestandteil des Trainings sein wird. In der Abwehr haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Besonders erfreulich war, die geringe Anzahl der technischen Fehler, damit konnten wir das Tempospiel der Oppumer unterbinden.“