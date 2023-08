Rückkehr zum Handball offen Ex-TVK Torhüter Max Jäger erfüllt sich Traum von der Weltreise

Der Startschuss fiel im Oman, von da aus ging es über Jordanien weiter nach Israel, ehe ein viertägiger Zwischenstopp in Istanbul erfolgte. Erneut ging es in das Flugzeug mit dem Ziel Nepal. Fortgesetzt wurde die Reise über Thailand, Japan, die Philippinen, Taiwan und Malaysia, bis das Paar als Endstation seiner Weltreise Sri Lanka erreichte. Dann ging es zurück in die Heimat. „Die Reise haben wir über einen sehr langen Zeitraum geplant und dann auch darauf hingefiebert“, erklärt Max Jäger. „So ist dann aus dem Wunsch Realität geworden. Es war ein unglaubliches Erlebnis und in dieser unheimlichen schönen Zeit haben wir auch sehr viel gelernt. Wir konnten und mussten über den Tellerrand hinausschauen, man lernt sich in diesem Zeitraum selber besser kennen, auch als Paar.“