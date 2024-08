Dormagen in der Vorbereitung TSV-Handballer ziehen Tempospiel gnadenlos durch

Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen haben im Rahmen ihres Trainingslagers in Hennef den nächsten deutlichen Sieg eingefahren. Das Testspiel gegen den Drittligisten VfL Gummersbach II gewann der TSV 47:24 (20:13). Je mehr die Partie fortschritt, desto besser fand der TSV ins Spiel und agierte vor allem im Angriff konsequent mit einem hohen Tempospiel, was eine klare Pausenführung zur Folge hatte. Im zweiten Durchgang machte der TSV so weiter und stellte die Gummersbacher auch noch mit seiner Abwehrarbeit vor große Probleme, so dass der Vorsprung immer weiter anwuchs.